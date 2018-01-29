Синоптики попереджають про підйом рівня води у річках Львівської та Івано-Франківської областей

10:37, 29 січня 2018
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Підйом пов'язаний з відлигою.

УНІАН
Також синоптики попередили про руйнування льодового покриву / УНІАН

Протягом наступних трьох діб у річках Львівської та Івано-Франківської області, а також в річках басейну Західного Бугу очікується підйом рівня води.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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"29-31 сiчня, у зв’язку з відлигою, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,8 м; рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,1-0,5 м", - йдеться у повідомленні.

Також синоптики попередили про руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд та можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили киян про ускладнення погодних умов в понеділок.

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