Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

На цьому тижні денна температура в Україні не опуститься нижче 0°.

УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні очікуються дощі зі снігом. Вдень по країні буде плюсова температура.

У понеділок в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. На решті території країни від 0° до +5°.

Погода на 29 січня / УНІАН

У вівторок, 30 січня, в Україні пройде сніг з дощем. Температура від +2° до +5°. У Криму без опадів, температура до +9°.

Погода на 30 січня / УНІАН

У середу, 31 січня, в Україні місцями пройде сніг з дощем. Температура вдень від 0° до +5°.

Погода на 31 січня / УНІАН

У четвер, 1 лютого на заході пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +7°. На решті території України без опадів від - 1°до +8°.

Погода на 1 лютого / УНІАН

У п'ятницю на півночі і заході пройдуть дощі зі снігом. Температура до +5°. На сході без опадів, до +5°. У Криму пройде дощ, температура підніметься до +10° удень.

Погода на 2 лютого / УНІАН

3 та 4 лютого в Україні пройдуть дощі зі снігом. У суботу температура від 0° до +5°. У Криму повітря прогріється до +9°. У неділю в Україні практично без опадів, вдень від -0° до +5°.

Погода на 3 лютого / УНІАН

Погода на 4 лютого / УНІАН

Народний прогноз

29 січня — Петра Вериги. У день Петра Вериги розбиваються криги. Вороння кряче у цей день на метелицю. Місяць вночі обгородился хмарами — буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека. Ніч на передодні Петра ясна, і на небі видно зорі — літо буде врожайне, рік щасливий; ніч сумна — й рік буде сумний; неврожай, мор на худобу.

Читайте також Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро (фоторепортаж)

30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Перезимник дасть надію, обтеплить, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір теплу на Антона — морозно буде. Антоніна — половина зими.

31 січня - Афанасія і Кирила. Афанасьєвські морози жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.

1 лютого — Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

2 лютого — Ефимії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.

3 лютого — Максимов день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.