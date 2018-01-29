Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)
На цьому тижні денна температура в Україні не опуститься нижче 0°.
Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні очікуються дощі зі снігом. Вдень по країні буде плюсова температура.
У понеділок в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. На решті території країни від 0° до +5°.
У вівторок, 30 січня, в Україні пройде сніг з дощем. Температура від +2° до +5°. У Криму без опадів, температура до +9°.
У середу, 31 січня, в Україні місцями пройде сніг з дощем. Температура вдень від 0° до +5°.
У четвер, 1 лютого на заході пройдуть дощі, температура вдень підніметься до +7°. На решті території України без опадів від - 1°до +8°.
У п'ятницю на півночі і заході пройдуть дощі зі снігом. Температура до +5°. На сході без опадів, до +5°. У Криму пройде дощ, температура підніметься до +10° удень.
3 та 4 лютого в Україні пройдуть дощі зі снігом. У суботу температура від 0° до +5°. У Криму повітря прогріється до +9°. У неділю в Україні практично без опадів, вдень від -0° до +5°.
Народний прогноз
29 січня — Петра Вериги. У день Петра Вериги розбиваються криги. Вороння кряче у цей день на метелицю. Місяць вночі обгородился хмарами — буде вітер. Мороз вдень на Петра – влітку буде спека. Ніч на передодні Петра ясна, і на небі видно зорі — літо буде врожайне, рік щасливий; ніч сумна — й рік буде сумний; неврожай, мор на худобу.
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30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Перезимник дасть надію, обтеплить, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір теплу на Антона — морозно буде. Антоніна — половина зими.
31 січня - Афанасія і Кирила. Афанасьєвські морози жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.
1 лютого — Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.
2 лютого — Ефимії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.
3 лютого — Максимов день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+21°... +12°
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Миколаїв+20°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +11°