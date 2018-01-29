Іран раптово засипало снігом: школи закриті, аеропорти не працюють (фото, відео)
Середня температура в січні-лютому в столиці Ірану становить 4-6 градусів вище нуля. Тому сильний сніг там йде не часто.
Перші сильні снігопади в Ірані в цьому сезоні стали причиною закриття шкіл і аеропортів.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцеві ЗМІ.
Агентство ISNA повідомляє, що всі рейси з аеропортів Мехрабада і Імама Хомейні були скасовані. Школи закриті в декількох регіонах країни. Також повідомляється, що багато автомобілів застрягали в снігових заметах.
Крім того, широко використовуване залізничне сполучення між Тегераном та містом Мешхедом також було призупинено через наростання снігу.
Велика кількість проводів електромереж та автомобілів пошкоджено через падіння дерев.
Зазначимо, що середня температура в січні-лютому в столиці Ірану становить 4-6 градусів вище нуля. Тому сильний сніг там йде не часто.
Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.
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