Іран раптово засипало снігом: школи закриті, аеропорти не працюють (фото, відео)

12:48, 29 січня 2018
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Середня температура в січні-лютому в столиці Ірану становить 4-6 градусів вище нуля. Тому сильний сніг там йде не часто.

Прес-ТБ
Всі рейси з аеропортів Мехрабада і Імама Хомейні були скасовані / Press TV

Перші сильні снігопади в Ірані в цьому сезоні стали причиною закриття шкіл і аеропортів.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на місцеві ЗМІ.

Прес-ТБ
Снігопад в Ірані / Press TV

Агентство ISNA повідомляє, що всі рейси з аеропортів Мехрабада і Імама Хомейні були скасовані. Школи закриті в декількох регіонах країни. Також повідомляється, що багато автомобілів застрягали в снігових заметах.

Прес-ТБ
Снігопад в Ірані / Press TV

Крім того, широко використовуване залізничне сполучення між Тегераном та містом Мешхедом також було призупинено через наростання снігу.

Велика кількість проводів електромереж та автомобілів пошкоджено через падіння дерев.

Зазначимо, що середня температура в січні-лютому в столиці Ірану становить 4-6 градусів вище нуля. Тому сильний сніг там йде не часто.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.

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