Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах 30 січня

14:25, 29 січня 2018
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Лавинна небезпека очікується в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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Очікується 3-й рівень сніголавинної небезпеки / скріншот

30 січня в горах Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про підйом рівня води у річках Львівської та Івано-Франківської областей.

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