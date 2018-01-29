Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах 30 січня

Лавинна небезпека очікується в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Очікується 3-й рівень сніголавинної небезпеки / скріншот

30 січня в горах Івано-Франківської та високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про підйом рівня води у річках Львівської та Івано-Франківської областей.