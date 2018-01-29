В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця

15:45, 29 січня 2018
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Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За даними Укргідрометцентру 29 січня в Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській областях штормовий вітер 15-20 м/с; в Україні, крім західної частини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; на дорогах країни ожеледиця.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Київській області 29 січня пориви вітру 15-20 /с; на дорогах місцями ожеледиця, уночі місцями ожеледь.

30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають про підйом рівня води у річках Львівської та Івано-Франківської областей.

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