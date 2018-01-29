Завтра в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +9° (відеопрогноз)

16:30, 29 січня 2018
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Опадів завтра не буде тільки в південних областях, температура там підніметься до +9°.

Фото УНІАН
Відлига принесла в Україну дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, у південних областях температура підніметься до +9°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

На сході завтра дощ дощ зі снігом, температура до +2°. У південних регіонах без опадів, до +9°.

На заході України пройдуть дощі і мокрий сніг, температура вдень підніметься до +8°.

У північних областях також опади, температура вдень до +3°. У центрі також дощ зі снігом, температура до +6°.

За народним прогнозом, 30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Перезимник дасть надію, обтеплить, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір теплу на Антона — морозно буде. Антоніна — половина зими.

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