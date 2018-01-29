Завтра в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +9° (відеопрогноз)
Опадів завтра не буде тільки в південних областях, температура там підніметься до +9°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, у південних областях температура підніметься до +9°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)
На сході завтра дощ дощ зі снігом, температура до +2°. У південних регіонах без опадів, до +9°.
На заході України пройдуть дощі і мокрий сніг, температура вдень підніметься до +8°.
У північних областях також опади, температура вдень до +3°. У центрі також дощ зі снігом, температура до +6°.
За народним прогнозом, 30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Перезимник дасть надію, обтеплить, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір теплу на Антона — морозно буде. Антоніна — половина зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°