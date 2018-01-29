У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +4°

17:00, 29 січня 2018
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У Києві завтра буде хмарно.

У Києві завтра буде сильний вітер / фото УНІАН
У Києві завтра буде сильний вітер / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 січня, в столиці буде хмарно, дощ, температура вдень до +4°.

В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер західний, до 8,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:36, а зайде у 16:48.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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