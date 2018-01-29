Французька столиця переживає пік повені, яка накрила місто минулого тижня (відео)

19:14, 29 січня 2018
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Париж переживає пік повені. За прогнозами, рівень води у Сені підніметься до шести метрів, після чого піде на спад.

Французская столица переживает пик наводнения, которое накрыло город на прошлой неделе /
Французька столиця переживає пік повені, яка накрила місто минулого тижня / ТСН

Рівень води у річці Сена може піднятися на шість метрів вище норми. У місті вже п'ятий день закриті усі прогулянкові набережні, пришвартовані туристичні кораблики і вантажні баржі.

Рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро (фоторепортаж)Також затоплені підземні паркінги поблизу Сени, паралізована одна гілка метро, а в Луврі закрита виставкова зала на мінус першому поверсі, йдеться у сюжеті ТСН.

У передмісті Парижа люди пересуваються на човнах і ходять у високих гумових чоботах. 1500 французів не змогли добратися додому, адже їхні домівки повністю затопило.

На те, щоб повернутися до норми Сені знадобиться два тижні, але при умові нормальної погоди.

Страхові компанії вже підрахували збитки - потерпілим потрібно виплатити 1,5 млрд євро.

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