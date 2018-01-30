Сьогодні в Україні дощі зі снігом, температура до +8° (карта)

По всій території України сьогодні опади.

а заході України температура вдень підніметься до +7° / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 січня, в Україні дощі та мокрий сніг, на півдні України температура підніметься до +8°.

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На сході мокрий сніг, температура до +3°. У південних регіонах-до +8°, дощі та мокрий сніг.

На заході України температура вдень підніметься до +7°, пройдуть дощі.

У північних областях температура вдень до +4°, також дощі. У центрі також опади, температура до +6°.

Прогноз на 30 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 січня — Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. Хитрий Антон зі всіх сторін. Перезимник дасть надію, обтеплит, а потім обдурить - все морозом стягне. Не вір тепла на Антона — морозно буде. Антоніна — половина зими.

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