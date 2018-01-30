У Києві сьогодні невеликий дощ, температура вдень до +6°

08:30, 30 січня 2018
612
0

У Києві сьогодні увесь день буде хмарна погода.

фото УНІАН
У столиці сьогодні хмарно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 січня, в столиці буде хмарно, дощ, температура вдень до +6°.

В Україні оголосили штормове попередження: очікується сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +2°. Вітер західний, до 8,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 16:46.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня, в Україні опади, температура до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин