У Києві сьогодні невеликий дощ, температура вдень до +6°

У Києві сьогодні увесь день буде хмарна погода.

У столиці сьогодні хмарно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 січня, в столиці буде хмарно, дощ, температура вдень до +6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +2°. Вітер західний, до 8,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 16:46.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня, в Україні опади, температура до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.