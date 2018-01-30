На сьогодні в Україні оголошено штормове попередження
Крім того, через відлигу очікується пiдйом рiвнiв води у низці річок:Сяну, Днiстра та Захiдного Буга.
Синоптики попереджають про пориви вітру в Україні до 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
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«За даними Укргідрометцентру, 30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.
Крім того, 30-31 сiчня у зв'язку з відлигою очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями на: рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-0,8 м; рiчках басейну Захiдного Буга на 0,1-0,5 м.
«Руйнування льодового покриву, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води», - додали в ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні дощі зі снігом, температура до +8°.
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