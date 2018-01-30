Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Очікується 3-й рівень сніголавинної небезпеки.

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У ДСНС попереджають українців про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Карпат.

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Повідомлення опубліковано на сайті відомства.

«30 січня у зв'язку зі снігопадом і завірюхами в горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)», - зазначають у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження.