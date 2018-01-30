У Парижі зберігається помаранчевий рівень небезпеки через повені (фоторепортаж)

У понеділок рівень води в Сені досяг піку.

Повінь в Парижі / REUTERS

Рівень води в Сені, який досяг в Парижі максимальної позначки в 5,85 метрів, почав знижуватися. Зараз рівень води в Сені опустився до позначки 5,76 метрів. Незважаючи на це, у місті продовжує діяти помаранчевий рівень небезпеки.

Про це повідомляє BFM.

При цьому фахівці відзначають, що вода буде знижуватися дуже повільно. Крім того, занепокоєння синоптиків також викликає дощ, який повинен пройти в Парижі в найближчі дні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.