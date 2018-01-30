У Китаї через сильні морози і снігопади ввели "синій" рівень метеотривоги (фоторпеортаж)

13:23, 30 січня 2018
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Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.

REUTERS
Снігопад в Китаї / REUTERS

Національна обсерваторія Китаю зберегла "синій" рівень тривоги у вівторок, після того, як холодний фронт прийшов до частини центрального і східного Китаю.

Про це повідомляє Xinhua.

Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.

Метеорологи радять жителям вжити заходів обережності проти холодної погоди і крижаних доріг.

Відзначимо, Китай має чотирирівневу систему оповіщення про кольорове кодування для суворих погодних умов, причому червоний колір є найнебезпечнішим, потім помаранчевий, жовтий і синій.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.

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