У Китаї через сильні морози і снігопади ввели "синій" рівень метеотривоги (фоторпеортаж)
Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.
Національна обсерваторія Китаю зберегла "синій" рівень тривоги у вівторок, після того, як холодний фронт прийшов до частини центрального і східного Китаю.
Про це повідомляє Xinhua.
Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.
Метеорологи радять жителям вжити заходів обережності проти холодної погоди і крижаних доріг.
Відзначимо, Китай має чотирирівневу систему оповіщення про кольорове кодування для суворих погодних умов, причому червоний колір є найнебезпечнішим, потім помаранчевий, жовтий і синій.
Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.
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