У Китаї через сильні морози і снігопади ввели "синій" рівень метеотривоги (фоторпеортаж)

Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.

Снігопад в Китаї / REUTERS

Національна обсерваторія Китаю зберегла "синій" рівень тривоги у вівторок, після того, як холодний фронт прийшов до частини центрального і східного Китаю.

Про це повідомляє Xinhua.

Протягом наступних 48 годин очікується сильний вітер в районах Ганьсу, Внутрішня Монголія, Шаньдун і інших районах північного Китаю, в той час як на півдні Китаю будуть йти дощ та сніг.

Метеорологи радять жителям вжити заходів обережності проти холодної погоди і крижаних доріг.

Відзначимо, Китай має чотирирівневу систему оповіщення про кольорове кодування для суворих погодних умов, причому червоний колір є найнебезпечнішим, потім помаранчевий, жовтий і синій.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.