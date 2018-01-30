Південний Марокко вперше за 50 років засипало снігом (фото, відео)
Сильні снігопади заблокували дороги, через що пересуватися автомобілями стало неможливо.
Після кількох десятиліть надзвичайно суворої погоди жителі південних районів Марокко, нарешті, можуть насолодитися незвичайним снігопадом. У цих регіонах снігу не було вже 50 років.
Про це повідомляє Morocco World News.
Кілька фотографій і відеороликів розміщені в соціальних мережах, на яких видно, що міста покриті великим шаром снігу. Незважаючи на морозну температуру, багато жителі вийшли на вулицю, щоб насолодитися несподіваним снігопадом.
В центрі Національної метеорології повідомили, що в цих регіонах сніг випав через велику кількість повітря, що надходить з Північної Європи.
«Ми перебуваємо під впливом дуже низького тиску на висоту з дуже холодними температурами, які можуть досягати 0 або навіть 1 градуса», - пояснили метеорологи.
Сильні снігопади заблокували дороги, через що пересуватися на автомобілях стало неможливо. Також будуть наблюдются затримки в повітряному сполученні.
Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.
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