Південний Марокко вперше за 50 років засипало снігом (фото, відео)

Сильні снігопади заблокували дороги, через що пересуватися автомобілями стало неможливо.

Деякі дороги в Марокко повністю завалило снігом / Morocco World News

Після кількох десятиліть надзвичайно суворої погоди жителі південних районів Марокко, нарешті, можуть насолодитися незвичайним снігопадом. У цих регіонах снігу не було вже 50 років.

Про це повідомляє Morocco World News.

Марокко завалило снігом / Morocco World News

Кілька фотографій і відеороликів розміщені в соціальних мережах, на яких видно, що міста покриті великим шаром снігу. Незважаючи на морозну температуру, багато жителі вийшли на вулицю, щоб насолодитися несподіваним снігопадом.

Снігопад в Марокко / Morocco World News

В центрі Національної метеорології повідомили, що в цих регіонах сніг випав через велику кількість повітря, що надходить з Північної Європи.

Автомобілі практично не можуть їхати / Morocco World News

«Ми перебуваємо під впливом дуже низького тиску на висоту з дуже холодними температурами, які можуть досягати 0 або навіть 1 градуса», - пояснили метеорологи.

Сильні снігопади заблокували дороги, через що пересуватися на автомобілях стало неможливо. Також будуть наблюдются затримки в повітряному сполученні.

Як повідомляв УНІАН, рівень води в Сені досяг піку, в Парижі затоплені дороги, закриті 7 станцій метро.