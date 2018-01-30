Завтра в Україні місцями опади, температура до +6° (відеопрогноз)
У східних областях України пройде мокрий сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, у південних областях температура підніметься до +6°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)
На сході завтра сніг, температура до +1°. У південних регіонах можливий дощ зі снігом, температура до +6°.
На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +6°.
У північних областях хмарно, можливий мокрий сніг, температура вдень до +1°. У центрі без опадів, температура до +3°.
За народним прогнозом, 31 січня - Афанасія і Кирила. Афанасьєвські морози жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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