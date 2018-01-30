Завтра в Україні місцями опади, температура до +6° (відеопрогноз)

У східних областях України пройде мокрий сніг.

Завтра в деяких регіонах пройде мокрий сніг / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, у південних областях температура підніметься до +6°.

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На сході завтра сніг, температура до +1°. У південних регіонах можливий дощ зі снігом, температура до +6°.

На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +6°.

У північних областях хмарно, можливий мокрий сніг, температура вдень до +1°. У центрі без опадів, температура до +3°.

За народним прогнозом, 31 січня - Афанасія і Кирила. Афанасьєвські морози жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.

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