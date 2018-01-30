Завтра в Україні місцями опади, температура до +6° (відеопрогноз)

16:30, 30 січня 2018
841
0

У східних областях України пройде мокрий сніг.

Погода в Україні погіршиться / Фото УНІАН
Завтра в деяких регіонах пройде мокрий сніг / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, у південних областях температура підніметься до +6°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

На сході завтра сніг, температура до +1°. У південних регіонах можливий дощ зі снігом, температура до +6°.

На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +6°.

У північних областях хмарно, можливий мокрий сніг, температура вдень до +1°. У центрі без опадів, температура до +3°.

За народним прогнозом, 31 січня - Афанасія і Кирила. Афанасьєвські морози жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин