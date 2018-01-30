У Києві завтра хмарно, температура вдень до +2°

У Києві завтра буде хмарно, без опадів.

Температура повітря вдень +2° / Центр

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 січня, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +2°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері 0°. Вітер північно-західний, до 8,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:35, а зайде в 16:45.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня, в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +6°.

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