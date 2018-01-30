У Києві у січні несподівано вийшла веселка (фото)

Кияни діляться в соцмережах фото незвичайного для зими природного явища.

Веселка в Києві - досить нетипове для січня явище / Instagram prozorova1311s

Гра атмосферних фронтів сьогодні викликала у Києві дощ, потім сонце, потім хмари, і в зрештою, кияни змогли побачити веселку.

Фото незвичайного для зими природного явища опублікували користувачі Instagram.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Пориви вітру досягають 15-20 м/с.