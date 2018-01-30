У Марокко раптовий снігопад спричинив транспортний колапс (відео)

Метеорологи вважають, що сніг нанесли холодні повітряні маси з Північної Європи.

Через сильні опади можливі затримки авіарейсів / Скріншот відео ТСН

У Марокко вперше за півстоліття випав сніг, що призвело до транспортного колапсу у південних регіонах країни.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у деяких містах заблоковані дороги, тож пересуватися автомобілем там просто неможливо. Через сильні опади можливі затримки авіарейсів. Однак місцеві жителі незвичній погоді зраділи – відео засніжених вулиць викладають у мережу.

Метеорологи вважають, що сніг нанесли холодні повітряні маси з Північної Європи та прогнозують продовження снігопадів у деяких районах ще протягом тижня.