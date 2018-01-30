У Марокко раптовий снігопад спричинив транспортний колапс (відео)

18:45, 30 січня 2018
1565
0

Метеорологи вважають, що сніг нанесли холодні повітряні маси з Північної Європи.

Через сильні опади можливі затримки авіарейсів / Скріншот відео ТСН
Через сильні опади можливі затримки авіарейсів / Скріншот відео ТСН

У Марокко вперше за півстоліття випав сніг, що призвело до транспортного колапсу у південних регіонах країни.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у деяких містах заблоковані дороги, тож пересуватися автомобілем там просто неможливо. Через сильні опади можливі затримки авіарейсів. Однак місцеві жителі незвичній погоді зраділи – відео засніжених вулиць викладають у мережу.

Метеорологи вважають, що сніг нанесли холодні повітряні маси з Північної Європи та прогнозують продовження снігопадів у деяких районах ще протягом тижня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин