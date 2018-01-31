Сьогодні в Україні місцями опади, температура до +6° (карта)

На сході України пройде мокрий сніг.

На сході мокрий сніг / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня, в Україні переважно без опадів, на сході України пройде мокрий сніг, температура до +6°.

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На сході мокрий сніг, температура до +2°. У південних регіонах-до +5°, без опадів.

На заході України температура вдень підніметься до +6°, без опадів.

У північних областях температура вдень до +1°, можливий сніг. У центрі без опадів, температура до +3°.

Прогноз на 31 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 січня - Афанасія і Кирила Афанасьєвські морози жартів жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.