Сьогодні в Україні місцями опади, температура до +6° (карта)

08:09, 31 січня 2018
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На сході України пройде мокрий сніг.

фото УНІАН
На сході мокрий сніг / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня, в Україні переважно без опадів, на сході України пройде мокрий сніг, температура до +6°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

На сході мокрий сніг, температура до +2°. У південних регіонах-до +5°, без опадів.

На заході України температура вдень підніметься до +6°, без опадів.

У північних областях температура вдень до +1°, можливий сніг. У центрі без опадів, температура до +3°.

УНІАН
Прогноз на 31 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 31 січня - Афанасія і Кирила Афанасьєвські морози жартів жартувати не люблять. На Афанасія сонце опівдні – весна рання.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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