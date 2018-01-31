У Києві сьогодні трохи похолодає, температура вдень до +2°

08:30, 31 січня 2018
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У Києві сьогодні буде хмарна погода.

УНІАН
Ввечері у столиці 0° / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 31 січня, в столиці буде хмарно, сильний вітер, температура вдень до +2°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері 0°. Вітер північно-західний, до 9,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:35, а зайде у 16:48.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня, в Україні місцями опади, температура до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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