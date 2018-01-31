В Україні через негоду 43 населених пункти залишилися без світла

09:37, 31 січня 2018
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

фото: УНІАН
Через сильні пориви вітру кілька десятків населених пунктів залишилися без світла / фото: УНІАН

Внаслідок складних погодних умов у ніч на середу в Україні знеструмлено 43 населених пункти в шести областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"З 30 на 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 43 населених пунктів у 6 областях, а саме: Житомирська - 15 н. п., Черкаська - 7 н. п., Сумська - 7 н. п., Київська - 6 н.п., Одеська - 5 н.п., Чернігівська - 3 н. п", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні місцями опади, температура до +6°.

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