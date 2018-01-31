Розбите скло і пом'яті дахи: у Дніпрі величезні брили криги пошкодили автомобілі (відео)

10:43, 31 січня 2018
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Власникам автомобілів пощастило, що вони в цей час не сиділи в салонах машин.

Великі шматки криги впали на кілька припаркованих автомобілів в Дніпрі.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, власникам автомобілів пощастило, що вони в цей час не сиділи в салонах машин. У поліції попереджають, що ходити і паркуватися впритул до будинків зараз небезпечно, адже комунальники не встигають збивати брили льоду з дахів.

У Черкасах підлітки провалилися під кригу на Дніпрі (відео)

Раніше на Дніпропетровщині курсант МВС врятував двох чоловіків, які провалилися під кригу.

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