Розбите скло і пом'яті дахи: у Дніпрі величезні брили криги пошкодили автомобілі (відео)

Власникам автомобілів пощастило, що вони в цей час не сиділи в салонах машин.

Великі шматки криги впали на кілька припаркованих автомобілів в Дніпрі.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, власникам автомобілів пощастило, що вони в цей час не сиділи в салонах машин. У поліції попереджають, що ходити і паркуватися впритул до будинків зараз небезпечно, адже комунальники не встигають збивати брили льоду з дахів.

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