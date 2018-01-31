У Москві через сильні снігопади скасовано два десятки авіарейсів (фото, відео)

У найближчі дні в Москві може бути перевиконана кліматична норма випадання опадів за три зимових місяці.

Рух на дорогах також ускладнений / фото: Сергій Варшавчик

Через сильні снігопади в московських аеропортах затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Москву засипає снігом / Instagram Pavel Grin

"Через негоду в столичних аеропортах затримано 23 рейси, ще 11 скасовані", - йдеться в повідомленні.

У Внуково затримано 12 рейсів, в Шереметьєво - вісім. У Домодєдово затримано 14 рейсів і ще дев'ять скасовані.

Раніше синоптики повідомляли, що в найближчі дні в Москві може бути перевиконано кліматична норма випадання опадів за три зимових місяці.

Як повідомляв УНІАН, Південний Марокко вперше за 50 років засипало снігом.