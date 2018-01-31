Синоптики попереджають киян про штормовий вітер

Сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Ілюстрація / Reuters

Вночі 31 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

Також, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі та вдень близько 0°.

У перші дні лютого синоптики обіцяють невелике потепління. 1 лютого вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. 2 лютого невеликий дощ і мокрий сніг, вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду 43 населених пункти залишилися без світла.