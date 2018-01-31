У Москві триває найсильніший з початку зими снігопад: дороги замело, скасовують авіарейси (фоторепортаж)
За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.
Москву засипало: снігопад, що почався 30 січня, продовжився на наступний день. За даними синоптиків, за добу в місті випало майже 20 сантиметрів снігу.
Про це повідомляє Meduza.
У московській мерії відзначають, що з початку зими це найсильніший снігопад, що обрушився на місто.
Ну нарешті, зима, ми думали ти все. А якщо серйозно, то сьогодні Москва краше ніж навіть у новорічному вбранні, сьогодні Москва ніби місто із зимової казки ❄️ ------------------------------------------ #зимняямосква #зимавгороде #зимавмоскве #москва #зимняясказка #шуховська #travel #trip #winter #snow #шаболовскаябашня #вгтрк #moscow #чб #followme #top #vsco #vscorussia #attention #знакидорожногодвижения #следуйзамной #russia #rusland
Ситуація на дорогах в Москві через снігопад значно ускладнилася. Крім того, в московських аеропортах затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.
За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів. За прогнозами синоптиків, поліпшення погоди найближчим часом чекати не варто.
Ось це щастя привалило❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ ну ось, замети хоч з'явилися #зимапришлавнезапно #опятьзима #снігопад #вестик #вестикидома #вестикитакиевестики #вхвт #ялюблюсвоюсобаку #вестиграм #westies #westiegram #ilovemywestie #ilovemywesties #westielove #westielover #whwtoftheworld #westhighlandwhiteterrier #westiesarethebesties #westiesarethebest
Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду 43 населених пункти залишилися без світла.
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