У Москві триває найсильніший з початку зими снігопад: дороги замело, скасовують авіарейси (фоторепортаж)

15:07, 31 січня 2018
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За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.

REUTERS
Сніг у Москві / REUTERS

Москву засипало: снігопад, що почався 30 січня, продовжився на наступний день. За даними синоптиків, за добу в місті випало майже 20 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє Meduza.

У московській мерії відзначають, що з початку зими це найсильніший снігопад, що обрушився на місто.

Ситуація на дорогах в Москві через снігопад значно ускладнилася. Крім того, в московських аеропортах затримано 23 рейси, ще 11 скасовані.

За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів. За прогнозами синоптиків, поліпшення погоди найближчим часом чекати не варто.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через негоду 43 населених пункти залишилися без світла.

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