Завтра в Україні без опадів, температура до + 9° (відеопрогноз)

16:30, 31 січня 2018
717
0

Температура в західних областях України завтра підніметься до +9°.

УНІАН
В Україні завтра незначно потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, у південних областях температура підніметься до +8°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)

На сході завтра без опадів, температура від -3° до 0°. У південних регіонах температура до +8°.

На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +9°.

У північних областях хмарно, температура вдень до +3°. У центрі також без опадів, температура до +5°.

За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин