Завтра в Україні без опадів, температура до + 9° (відеопрогноз)
Температура в західних областях України завтра підніметься до +9°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, у південних областях температура підніметься до +8°.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень плюсова температура (карта)
На сході завтра без опадів, температура від -3° до 0°. У південних регіонах температура до +8°.
На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +9°.
У північних областях хмарно, температура вдень до +3°. У центрі також без опадів, температура до +5°.
За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°