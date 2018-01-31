Завтра в Україні без опадів, температура до + 9° (відеопрогноз)

Температура в західних областях України завтра підніметься до +9°.

В Україні завтра незначно потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого, в Україні буде мінлива хмарність, без опадів, у південних областях температура підніметься до +8°.

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На сході завтра без опадів, температура від -3° до 0°. У південних регіонах температура до +8°.

На заході України мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +9°.

У північних областях хмарно, температура вдень до +3°. У центрі також без опадів, температура до +5°.

За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

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