У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура вдень до +4°

17:00, 31 січня 2018
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У Києві завтра дещо потеплішає.

Instagram prozorova1311s
Часом сонце виглядатиме з-за хмар / Instagram prozorova1311s

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 1 лютого, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер південний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 16:47.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого, в Україні без опадів, температура до +9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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