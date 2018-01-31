У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура вдень до +4°

У Києві завтра дещо потеплішає.

Часом сонце виглядатиме з-за хмар / Instagram prozorova1311s

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 1 лютого, в столиці буде хмарно з проясненнями, температура вдень до +4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер південний, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:34, а зайде у 16:47.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого, в Україні без опадів, температура до +9°.

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