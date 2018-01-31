Австралія потерпає від масштабних повеней (відео)

У штаті Західна Австралія повені затопили рівнини і дороги. Через високий рівень води поблизу пляжного курорту водії не бачили навіть дорожню розмітку.

Австралія страждає від масштабних повеней / ТСН

Після того, як штат накрив потужний шторм та зливи, регіон Кімберлі потерпає від масштабних повеней.

Читайте також У Парижі зберігається помаранчевий рівень небезпеки через повені (фоторепортаж)За добу там випало 45 сантиметрів дощу. Безкраї рівнини та дороги затоплені і тепер виглядають, як океан. Сюрреалістичну подорож на телефон зняв один із водіїв поблизу пляжного курорту Брум.

Австралієць каже, що вода так піднялася, що не видно дорожньої розмітки, йдеться у сюжеті ТСН.

Власникам вантажівок довелося рятувати туристів і відвозити їх у ті райони, куди вода не дійшла.