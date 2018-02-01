Сьогодні в Україні без опадів, температура до +10° (карта)

Найтепліше буде у західних областях України.

У центральних областях без опадів / Instagram prozorova1311s

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого, в Україні без опадів, температура до +10°.

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На сході без опадів, температура до -2°. У південних регіонах-до +9°, без опадів.

На заході України температура вдень підніметься до +10°, без опадів.

У північних областях температура вдень до +3°, без опадів. У центрі без опадів, температура до +4°.

Прогноз на 1 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.