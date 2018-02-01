В Києві сьогодні невелика хмарність, температура вдень до +4°

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У столиці сьогодні мінлива хмарність / texturify.com

Згідно з даними Погода УНІАН, в четвер, 1 лютого, в столиці буде хмарно, сильний вітер, температура вдень до +4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +2°. Вітер південний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:33, а зайде у 16:50.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого, в Україні без опадів, температура до +10°.

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