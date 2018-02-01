Неподалік від Мехіко прокинувся вулкан

Про значну небезпеку для людей поки що не йдеться.

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У Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Камери спостереження, які постійно стежать за вогненної горою, зафіксували стовпи диму та попелу. Хмари диму побачили жителі столиці країни Мехіко.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Втім, про значну небезпеку для людей поки не йдеться - влада встановила другий, жовтий рівень загрози вулкана, і просить громадян стежити за попередженнями.

Як повідомляв УНІАН, у Москві триває найсильніший з початку зими снігопад: дороги замело, скасовують авіарейси.