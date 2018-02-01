Тепліший від норми і зі снігом: синоптик розповів, яка погода чекає на українців у лютому
Перші 5 днів лютого в Україні буде надзвичайно тепла погода, на 8-10 градусів вище за звичайну.
Синоптики прогнозують, що початок лютого в Україні буде значно теплішим від норми. Крім того, у лютому українців ще чекає сніг.
Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в коментарі телеканалу "112 Україна".
Сира і вогка: синоптики розповіли, якою буде погода у лютому
"Лютий за температурним режимом буде вище від норми. Але це не означає, що не буде короткочасних періодів похолодань. Перші 5 днів на території України надзвичайно тепла погода, відхилення від норми температури становить 8-10 градусів. До 5 лютого сніг крім Карпат скрізь по Україні розтане. Протягом 7-8 лютого випаде новий сніг, не в такій кількості, але випаде, - спочатку на півдні країни", - заявив Кульбіда.
Після цього в Україні почнеться похолодання до 10-15 градусів морозу і так буде до середини місяця.
"У другій половині місяця чекаємо мінливий характер погоди з коливаннями температури, але страшних морозів ми поки не бачимо", - додав Кульбіда.
Як повідомляв УНІАН, Південний Марокко вперше за 50 років засипало снігом.
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