Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках басейну Прип'яті

Також у річках продовжиться руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води.

Продовжиться подальше руйнування льодового покриву / УНІАН

1-4 лютого у річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,5 метрів.

Як повідомляє гідрометцентр, також збільшуватиметься шар води на заплавах.

Крім того, продовжиться подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води.

Як повідомляв УНІАН, у Москві триває найсильніший з початку зими снігопад.