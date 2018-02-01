Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках басейну Прип'яті

11:26, 1 лютого 2018
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Також у річках продовжиться руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води.

УНІАН
Продовжиться подальше руйнування льодового покриву / УНІАН

1-4 лютого у річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,5 метрів.

Як повідомляє гідрометцентр, також збільшуватиметься шар води на заплавах.

Крім того, продовжиться подальше руйнування льодового покриву з можливим різким коливанням рівнів води.

Як повідомляв УНІАН, у Москві триває найсильніший з початку зими снігопад.

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