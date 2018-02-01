Рятувальники закликають українців не виходити на замерзлі водойми

12:25, 1 лютого 2018
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Товщина криги на водоймах зараз занадто тонка й ненадійна, тому виникає висока ймовірність нещасних випадків.

rewalls.com
Зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки / rewalls.com

Державна служба з надзвичайних ситуацій України закликає українців не виходити на замерзлі водойми.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

"У зв'язку із частими перепадами температурних показників товщина криги на українських водоймах наразі занадто тонка і ненадійна, тому виникає висока ймовірність нещасних випадків, заручниками яких можуть стати як рибалки, так і випадкові пересічні громадяни", - наголошують рятувальники.

У всіх регіонах України рятувальники щодня вирушають до замерзлих річок та озер з профілактичними бесідами, спілкуються з населенням про дотримання правил безпеки для уникнення травматизму та загибелі на воді.

"З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає не виходити на кригу і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду", - наголошується у повідомленні ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, Гідрометцентр попереджає про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті.

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