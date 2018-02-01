Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека очікується в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій у зв'язку з хуртовиною попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах, яку слід очікувати завтра, 2 лютого.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 2 лютого, у зв’язку з хуртовиною, у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті.