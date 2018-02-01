Жертвами аномальних холодів на Тайвані стали 53 людини

Найближчим часом у центральних і північних районах острова очікується похолодання до -10 °С.

У ряді міст на вихідні пройде сніг / CWB

Аномальні холоди на Тайвані забрали життя вже 53 осіб. Експерти побоюються, що число смертей зросте через нову хвилю холоду в ці вихідні.

Про це повідомляє Taiwan News.

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Найближчим часом у центральних і північних районах очікується похолодання до -10 °С. В ряді міст пройде сніг.

Відзначається, що недавнє похолодання принесло рекордний мінімум для цієї зими в сільську волость Синьу в місті центрального підпорядкування Таоюань, де 30 січня було зафіксовано -10,7 °С.

Як повідомляв УНІАН, у Москві триває найсильніший з початку зими снігопад. За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.