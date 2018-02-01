Жертвами аномальних холодів на Тайвані стали 53 людини

15:24, 1 лютого 2018
986

Найближчим часом у центральних і північних районах острова очікується похолодання до -10 °С.

КСП
У ряді міст на вихідні пройде сніг / CWB

Аномальні холоди на Тайвані забрали життя вже 53 осіб. Експерти побоюються, що число смертей зросте через нову хвилю холоду в ці вихідні.

Про це повідомляє Taiwan News.

Тепліший від норми і зі снігом: синоптик розповів, яка погода чекає на українців у лютому

Найближчим часом у центральних і північних районах очікується похолодання до -10 °С. В ряді міст пройде сніг.

Відзначається, що недавнє похолодання принесло рекордний мінімум для цієї зими в сільську волость Синьу в місті центрального підпорядкування Таоюань, де 30 січня було зафіксовано -10,7 °С.

Як повідомляв УНІАН, у Москві триває найсильніший з початку зими снігопад. За останні два дні в московському регіоні випала вже третина місячної норми опадів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта) Погода на тиждень: в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб Жертвами сходження зсуву в Японії стали шестеро осіб
Синоптики попереджають про заморозки в Україні Синоптики попереджають про заморозки в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура до +16° У Києві сьогодні без опадів, температура до +16°
В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються В Україні завтра буде тепло та сонячно, опади здебільшого не очікуються
Українців попередили про посилення вітру найближчим часом Українців попередили про посилення вітру найближчим часом
На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг На Україну насувається похолодання, можливий навіть сніг

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
48 %
763 мм
4.9 м/с
2 %
Стрічка новин