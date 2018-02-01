У Києві завтра хмарно, температура вдень до +5°

17:00, 1 лютого 2018
816
0

У Києві завтра незначно потеплішає.

pixabay.com
Завтра у Києві без опадів / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 лютого, в столиці буде хмарно, температура вдень до +5°.

Тепліший від норми і зі снігом: синоптик розповів, яка погода чекає на українців у лютому

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +1°. Вітер південний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде в 16:45.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого, в Україні без опадів, температура до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта) Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз) В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин