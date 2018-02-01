У Києві завтра хмарно, температура вдень до +5°

У Києві завтра незначно потеплішає.

Завтра у Києві без опадів / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 лютого, в столиці буде хмарно, температура вдень до +5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +1°. Вітер південний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде в 16:45.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого, в Україні без опадів, температура до +11°.

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