Завтра в Україні місцями опади, температура до + 11° (відеопрогноз)

Температура в західних і південних областях України завтра підніметься до +11°.

У західних областях завтра місцями дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого, в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у західних і південних областях температура підніметься до +11°.

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На сході завтра дощі та мокрий сніг, температура від -до +3°. У південних регіонах без опадів, температура до +11°.

На заході України мінлива хмарність, місцями дощі, температура вдень підніметься до +11°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +4°. У центрі без опадів, температура до +6°.

За народним прогнозом, 2 лютого - Ефимии. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.

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