Завтра в Україні місцями опади, температура до + 11° (відеопрогноз)

16:30, 1 лютого 2018
978
0

Температура в західних і південних областях України завтра підніметься до +11°.

УНІАН
У західних областях завтра місцями дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого, в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у західних і південних областях температура підніметься до +11°.

Тепліший від норми і зі снігом: синоптик розповів, яка погода чекає на українців у лютому

На сході завтра дощі та мокрий сніг, температура від -до +3°. У південних регіонах без опадів, температура до +11°.

На заході України мінлива хмарність, місцями дощі, температура вдень підніметься до +11°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +4°. У центрі без опадів, температура до +6°.

За народним прогнозом, 2 лютого - Ефимии. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер
В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів
У Києві сьогодні без опадів, температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
У Ямполі пронісся потужний смерч (відео) У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
85 %
760 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин