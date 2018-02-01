Завтра в Україні місцями опади, температура до + 11° (відеопрогноз)
Температура в західних і південних областях України завтра підніметься до +11°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого, в Україні буде хмарно, місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, у західних і південних областях температура підніметься до +11°.
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На сході завтра дощі та мокрий сніг, температура від -до +3°. У південних регіонах без опадів, температура до +11°.
На заході України мінлива хмарність, місцями дощі, температура вдень підніметься до +11°.
У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +4°. У центрі без опадів, температура до +6°.
За народним прогнозом, 2 лютого - Ефимии. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°