Сьогодні в Україні переважно без опадів, температура до +11° (карта)

Найтепліше буде у західних областях України.

На заході України місцями можливі опади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого, в Україні переважно без опадів, на заході температура до +11°.

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На сході хмарно, температура до +2°. У південних регіонах-до +10°, без опадів.

На заході України температура вдень підніметься до +11°, місцями можливі опади.

У північних областях температура вдень до +4°, місцями можливий дощ. У центрі без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 2 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 2 лютого - Ефімії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.