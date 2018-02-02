У Києві сьогодні хмарно, температура вдень до +6°

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями.

У Києві температура вдень до +6° / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 лютого, в столиці буде хмарна погода, температура вдень до +6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +2°. Вітер південний, до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого, в Україні без опадів, температура до +11°.

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