У Києві сьогодні хмарно, температура вдень до +6°

08:30, 2 лютого 2018
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У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями.

pixabay.com
У Києві температура вдень до +6° / pixabay.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 лютого, в столиці буде хмарна погода, температура вдень до +6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері +2°. Вітер південний, до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого, в Україні без опадів, температура до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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