Сьогодні у світі відзначають День бабака: яка погода чекає в цей день на українців

За поведінкою бабака у цей день можна судити про близькість настання весни.

Якщо у цей день не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться / УНІАН

Щорічно 2 лютого в світі відзначають День бабака. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. По його поведінці можна судити про близькість настання весни.

Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.

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Головний бабак-синоптик України Тимко також спрогнозує прихід весни. Але організатори, переконавшись в здібностях тваринки, вирішили поставити йому й інші актуальні питання, на злобу дня.

"Наш Тимко точний прогнозист і не тільки погодний... Доведено двічі: в 2016 спрогнозував коливання курсу долара в межах 25-30 гривень, щоактуально і сьогодні. Минулорічний прогноз про безвіз також виправдався", - розповідають організатори.

За повідомленням Українського гідрометцентру. У п'ятницю, 2 лютого, в Україні дощі пройдуть на заході, півночі і сході країни, в інших регіонах - мінлива хмарність.

На заході України очікується тепла погода, від +6 до +8 градусів, пройдуть невеликі дощі. У південних областях без опадів, температура становитиме від +8 до +10 градусів.

На сході буде найхолодніше — від +2 до +4 градусів, прогнозується невеликий дощ. У північній частині також опади, температура від +2 до +5 градусів.

У Києві місцями пройде невеликий дощ. В столиці буде хмарно з проясненнями, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-6° тепла.