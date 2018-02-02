Шторм у Новій Зеландії призвів до туристичного колапсу: дороги розмило, сотні туристів не можуть виїхати (фоторепортаж)

Сильний вітер пообривав лінії електропередач і повалив дерева, а потоки води розмили дороги.

Шторм в Новій Зеландії / REUTERS

На узбережжі Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан через сильний шторм.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шторм вже призвів до туристичного колапсу в країні. Через негоду в новозеландських містах застрягли сотні мандрівників. Вітер пообривав лінії електропередач і повалив дерева, а потоки води розмили дороги. Із затоплених місць евакуювали півсотні людей.

Синоптики повідомляють, що негода в країні продовжуватиметься і сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, жертвами аномальних холодів на Тайвані стали 53 людини.