Шторм у Новій Зеландії призвів до туристичного колапсу: дороги розмило, сотні туристів не можуть виїхати (фоторепортаж)

10:36, 2 лютого 2018
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Сильний вітер пообривав лінії електропередач і повалив дерева, а потоки води розмили дороги.

REUTERS
Шторм в Новій Зеландії / REUTERS

На узбережжі Нової Зеландії оголосили надзвичайний стан через сильний шторм.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шторм вже призвів до туристичного колапсу в країні. Через негоду в новозеландських містах застрягли сотні мандрівників. Вітер пообривав лінії електропередач і повалив дерева, а потоки води розмили дороги. Із затоплених місць евакуювали півсотні людей.

Синоптики повідомляють, що негода в країні продовжуватиметься і сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, жертвами аномальних холодів на Тайвані стали 53 людини.

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