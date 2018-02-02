Погода на вихідні: в Україні буде хмарно, пройдуть дощі і мокрий сніг (карта)

Найхолодніше у ці вихідні буде в східних областях.

На вихідних українців чекає похмура погода, дощі та мокрий сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, температура в південних регіонах підніметься до +13°.

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вдень до +6°. У неділю також пройде дощ, температура до +4°.

У Львові завтра дощ, температура до +2°. У неділю мокрий сніг, вдень 0°.

У Луцьку в суботу дощ, температура до +2°,. У неділю вдень 0°, мокрий сніг.

У Вінниці в суботу також дощитиме, температура повітря -до +6° удень. У неділю до +2°, мокрий сніг.

В Одесі у суботу також пройдуть опади, денна температура підніметься до +12°. У неділю мінлива хмарність, до +11°.

У Харкові в суботу хмарно, температура до +2°. У неділю пройде дощ, температура до +7°.

У Дніпрі в суботу можливий невеликий дощ. Температура вдень до +5°. У неділю також пройде дощ, температура до +8°.

У Сімферополі завтра буде хмарно з проясненнями, температура підніметься до +12°. У неділю в місті пройде злива, температура до +13°.

Прогноз на 3 лютого / УНІАН

Прогноз на 4 лютого / УНІАН

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу похмуру погоду, температура вдень до +6°. У неділю дощ, температура до +7°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю дощ, температура до +8°.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вдень до +5°. У неділю +7°, злива.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу дощ, температура до +4°. У неділю невеликий сніг, температура вдень -2°.

У Моршині на Львівщині в суботу сніг з дощем, вдень +3°. У неділю сильний снігопад, температура вдень 0°.

У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до +2°. У неділю температура до +1°, сильний снігопад.

У Сваляві завтра хмарно, дощ, до +5°, в неділю пройде невеликий сніг, температура повітря до +1°.

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