Погода на вихідні: в Україні буде хмарно, пройдуть дощі і мокрий сніг (карта)
Найхолодніше у ці вихідні буде в східних областях.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг, температура в південних регіонах підніметься до +13°.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вдень до +6°. У неділю також пройде дощ, температура до +4°.
У Львові завтра дощ, температура до +2°. У неділю мокрий сніг, вдень 0°.
У Луцьку в суботу дощ, температура до +2°,. У неділю вдень 0°, мокрий сніг.
У Вінниці в суботу також дощитиме, температура повітря -до +6° удень. У неділю до +2°, мокрий сніг.
В Одесі у суботу також пройдуть опади, денна температура підніметься до +12°. У неділю мінлива хмарність, до +11°.
У Харкові в суботу хмарно, температура до +2°. У неділю пройде дощ, температура до +7°.
У Дніпрі в суботу можливий невеликий дощ. Температура вдень до +5°. У неділю також пройде дощ, температура до +8°.
У Сімферополі завтра буде хмарно з проясненнями, температура підніметься до +12°. У неділю в місті пройде злива, температура до +13°.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу похмуру погоду, температура вдень до +6°. У неділю дощ, температура до +7°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура до +5°. У неділю дощ, температура до +8°.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вдень до +5°. У неділю +7°, злива.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу дощ, температура до +4°. У неділю невеликий сніг, температура вдень -2°.
У Моршині на Львівщині в суботу сніг з дощем, вдень +3°. У неділю сильний снігопад, температура вдень 0°.
У Трускавці в суботу сніг з дощем, температура до +2°. У неділю температура до +1°, сильний снігопад.
У Сваляві завтра хмарно, дощ, до +5°, в неділю пройде невеликий сніг, температура повітря до +1°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+30°... +14°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+25°... +16°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+30°... +14°
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Луцьк+25°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+25°... +14°
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Сімферополь+30°... +14°
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Суми+22°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+23°... +16°
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Херсон+30°... +17°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+26°... +15°
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Чернігів+26°... +14°
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Чернівці+28°... +16°