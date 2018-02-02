День бабака: харківський "синоптик" Тимко напророкував українцям ранню та теплу весну

Згідно прогнозу Тимка, тепла весна настане через шість тижнів.

Бабак Тимко не побачив своєї тіні / Міська варта

Харківський бабак Тимко ІІІ навіщував теплу весну через шість тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий бабак Тимко IІI, якого традиційно 2 лютого розбудили в селищі Гайдари в Харківській області, прокинувся від зимової сплячки і не побачив своєї тіні, оскільки сьогодні була хмарна погода.

Професор біологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна Віктор Токарський, який традиційно тлумачить передбачення, вислухавши Тимка, сказав, що тепла весна настане за шість тижнів.

Довідка УНІАН. Традиція будити бабака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла в Україну з США, де День бабака є національним святом.

Як повідомляв УНІАН, щороку 2 лютого в світі відзначають День бабака. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. По його поведінці можна судити про близькість настання весни.

Згідно з повір'ям, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору — значить, зима скоро закінчиться, і весна буде рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору — буде ще шість тижнів зими.