На Запоріжжі рятувальники цілодобово чергують через рибалок, які виходять на небезпечний лід
Товщина льоду в акваторії Каховського моря зараз не більше 12 сантиметрів. Вся поверхня покрита тріщинами, проте охочих порибалити це не зупиняє.
На Запоріжжі рятувальники заступили на чергування в акваторії Каховського моря через відлигу. Лід стає все більш тонким, однак бажаючих вийти на нього рибалок менше не стає.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Товщина льоду зараз не більше 12 сантиметрів. Вся поверхня покрита тріщинами. Лід тріскається під ногами, але рибалок це не зупиняє. На вихідних у Запоріжжі прогнозують початок льодоходу, тому рятувальникам доведеться чергувати на Каховському морі цілодобово.
Як повідомляв УНІАН, рятувальники закликають українців не виходити на замерзлі водойми.
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