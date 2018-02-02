На Запоріжжі рятувальники цілодобово чергують через рибалок, які виходять на небезпечний лід

14:36, 2 лютого 2018
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Товщина льоду в акваторії Каховського моря зараз не більше 12 сантиметрів. Вся поверхня покрита тріщинами, проте охочих порибалити це не зупиняє.

rewalls.com
На вихідних у Запоріжжі прогнозують початок льодоходу / rewalls.com

На Запоріжжі рятувальники заступили на чергування в акваторії Каховського моря через відлигу. Лід стає все більш тонким, однак бажаючих вийти на нього рибалок менше не стає.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Товщина льоду зараз не більше 12 сантиметрів. Вся поверхня покрита тріщинами. Лід тріскається під ногами, але рибалок це не зупиняє. На вихідних у Запоріжжі прогнозують початок льодоходу, тому рятувальникам доведеться чергувати на Каховському морі цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники закликають українців не виходити на замерзлі водойми.

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