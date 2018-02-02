У трьох областях України на завтра оголошено штормове попередження

15:26, 2 лютого 2018
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На заході України 3 лютого очікується дуже сильний мокрий сніг та хуртовини.

www.flickr.com
На заході завтра очікуються дуже сильні пориви вітру / www.flickr.com

У трьох областях на заході України 3 лютого очікується різке погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Так, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях очікується сильний дощ та мокрий сніг, у Карпатах — дуже сильний мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 17-22 м/с.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники закликають українців не виходити на замерзлі водойми.

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