Завтра в Україні дощитиме, температура до +12° (відеопрогноз)
Температура у південних областях України завтра підніметься до +12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого, в Україні буде хмарно і йтимуть дощі, в західних і південних областях температура підніметься до +12°.
Погода на вихідні: в Україні буде хмарно, пройдуть дощі і мокрий сніг (карта)
На сході завтра буде хмарно, температура до +5°. У південних регіонах без опадів, температура до +12°.
На заході України пройдуть зливи, температура вдень підніметься до +5°.
У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +5°. В центральних областях також опади, температура до +8°.
Прогноз погоди на суботу, 3 лютого
За народним прогнозом, 3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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