Завтра в Україні дощитиме, температура до +12° (відеопрогноз)

16:30, 2 лютого 2018
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Температура у південних областях України завтра підніметься до +12°.

УНІАН
В Україні завтра буде похмура і дощова погода / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого, в Україні буде хмарно і йтимуть дощі, в західних і південних областях температура підніметься до +12°.

Погода на вихідні: в Україні буде хмарно, пройдуть дощі і мокрий сніг (карта)

На сході завтра буде хмарно, температура до +5°. У південних регіонах без опадів, температура до +12°.

На заході України пройдуть зливи, температура вдень підніметься до +5°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями пройдуть дощі, температура вдень до +5°. В центральних областях також опади, температура до +8°.

За народним прогнозом, 3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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