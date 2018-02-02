У Києві завтра невеликий дощ, температура вдень до +8°

17:00, 2 лютого 2018
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У Києві завтра незначно потеплішає.

фото УНІАН
Завтра ввечері в Києві пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу, 3 лютого, в столиці буде хмарно, ввечері можливий невеликий дощ, температура вдень до +8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері +2°. Вітер південний, до 3,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:31, а зайде у 16:43.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого, в Україні пройдуть дощі, температура до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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