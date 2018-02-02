День бабака: як чотирилапий "синоптик" Тимко прихід весни віщував (фоторепортаж)

Бабак Тимко прокинувся від зимової сплячки й не побачив своєї тіні, оскільки сьогодні була хмарна погода.

Чотирилапий "синоптик" - харківський бабак Тимко III - не побачив своєї тіні й передбачив прихід весни через 6 тижнів.

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Але сьогодні він зробив прогноз не лише про прихід весни, а й щодо життя на Марсі, обравши одну із запропонованих йому табличок з варіантами відповідей. Тож, якщо вірити передбаченню бабака, на Марсі є життя.

Довідка УНІАН. Традиція будити бабака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла до України зі США, де День бабака - національне свято.